Стало известно о состоянии сотрудников ДПС, пострадавших при взрыве в Москве

Mash: пострадавшие при взрыве в Москве находятся в стабильно-тяжелом состоянии
Алексей Майшев/РИА Новости/«Первый канал»

Два сотрудника ДПС, получившие ранения в результате подрыва служебного автомобиля у Савеловского вокзала в Москве, находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«У них (пострадавших. — «Газета.Ru») множественные осколочные раны ног, рук и тела», — уточняется в публикации.

Сейчас инспекторы получают медицинскую помощь в больнице.

Взрыв в районе Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. Здесь был подорван служебный автомобиль, в результате чего пострадали три сотрудника правоохранительных органов, одного из них спасти не удалось. Речь идет о 34-летнем старшем лейтенанте полиции Денисе Братущенко, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В Следственном комитете России рассказали, что на месте происшествия находился человек, который и устроил взрыв. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Telegram-канал SHOT писал, что перед взрывом к машине с сотрудниками ДПС подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и бросил в ее сторону неизвестное взрывное устройство. После этого он начал снимать происходящее.

Ранее в Москве за один день взорвались два автомобиля.
 
