От коронавируса в Москве скончались 35 человек
В Москве от коронавируса скончались 35 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Общее число летальных исходов в столице возросло до 764 граждан.
В оперштабе уточнили, что у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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