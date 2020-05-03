От коронавируса в Москве скончались 35 человек

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В Москве от коронавируса скончались 35 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 764 граждан.

В оперштабе уточнили, что у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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