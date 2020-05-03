В Молдавии за сутки выявили почти 70 случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Молдавии было зафиксировано 69 новых случаев коронавируса нового типа COVID-19, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 3 мая общее число инфицированных в стране составляет 4121.

Министерство также сообщает, за сутки от COVID-19 скончался один человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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