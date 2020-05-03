В Подмосковье еще 19 человек вылечились от COVID-19

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За минувшие сутки из больниц Московской области выписаны 19 человек, вылечившихся от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

За все время пандемии в Подмосковье выздоровели 526 человек, заразившихся коронавирусом.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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