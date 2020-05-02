Коронавирусом в Сербии заразились более 9,3 тысячи человек

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В Сербии число случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 9 362. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки в Сербии были выявлены 157 новых инфицированных.

«За сутки скончались еще четыре человека, всего с начала пандемии умерли 189 человек», — говорится в сообщении министерства.

При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране достигло 1426.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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