Более 12,5 тысячи пациентов скончались от коронавируса в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке за сутки жертвами нового типа коронавируса стали 202 человека. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

Так общее число летальных исходов возросло до 12 571 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 2 637 граждан. Общее число COVID-инфицированных в городе за время пандемии составило 162 212 человек.

Мэр добавил, что ежедневный прирост новых заболевших в городе начинает снижаться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.