Роспотребнадзор: вторая волна COVID-19 в РФ может начаться осенью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/13067695/2020-04-30T070146Z_99188428_RC2VEG9TWN4I_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-27887.jpg">

Коронавирус, возможно, пойдет на спад с наступлением теплой погоды, однако осенью может наступить вторая волна распространения инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале ресурса «Стопкоронавирус.рф».

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — указано в сообщении.

Также отмечается, что тест на COVID-19 при отсутствии симптомов необходимо делать только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности контакта.

По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Роспотребнадзора рассказала о послаблениях ограничений из-за COVID-19

— В России выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусом

— Ученый рассчитал сроки пика пандемии COVID-19 в разных округах страны