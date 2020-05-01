Роспотребнадзор: вторая волна COVID-19 в РФ может начаться осенью
Коронавирус, возможно, пойдет на спад с наступлением теплой погоды, однако осенью может наступить вторая волна распространения инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале ресурса «Стопкоронавирус.рф».
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — указано в сообщении.
Также отмечается, что тест на COVID-19 при отсутствии симптомов необходимо делать только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности контакта.
По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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