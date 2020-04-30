В Москве в четверг ожидается до +11°С

В Москве в четверг, 30 апреля, ожидается до +11°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +9 до +11°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +2...+4°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Ветер изменит направление на восточное, его скорость составит 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 748.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.