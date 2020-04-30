Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Калининградской области заражение произошло раньше и в настоящее время ситуация не является такой сложной, как в Москве, отметил Абзалов. Он подчеркнул, что 12 мая в регионе уже начнут работу торговые центры, которые при снятии ограничений открывают в последнюю очередь из-за высокой посещаемости.

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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