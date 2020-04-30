Розничную продажу алкоголя ограничивают в Курганской области до 10 мая

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Розничная продажа алкоголя приостанавливается в Курганской области до 10 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новые правила предусматривают запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, с 30 апреля по 10 мая текущего года, указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что торговля алкогольной продукцией в данный период запрещена также при оказании услуг общественного питания.