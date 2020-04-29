В Москве проведено уже более 730 тысяч тестов на COVID-19

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Свыше 730 тысяч тестов на выявление коронавируса проведено в столице по состоянию на 29 апреля, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира», — отмечается в сообщении.

По данным портала, каждый день анализы на COVID-19 сдают более 25 тысяч человек.

Уточняется, что данная статистика учитывает проведение анализов в федеральных, частных и городских лабораториях.

По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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