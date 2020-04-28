Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

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Президент России Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Об этом он сказал в выступлении в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

Он заявил, что 6-8 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.

«Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать», — сказал Путин.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 876 пациентов умерли, 8 456 человек выздоровели.

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