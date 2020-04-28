В Люксембурге намерены за месяц протестировать на коронавирус все население

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Власти Люксембурга намерены протестировать на коронавирус нового типа все население страны за один месяц, сообщает «Интерфакс».

Тестирование планируется начать 19 мая, оно продлится ровно один месяц. Ежедневно медицинские службы будут проводить не менее 20 тыс. тестов.

Население герцогства, по данным на 2020 год, составляет около 600 тысяч человек. В настоящее время в стране зафиксировано 3,7 тысячи случаев заражения COVID-19, почти 90 человек погибли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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