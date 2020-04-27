Доктор Мясников предрек более смертоносную эпидемию

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Врач Александр Мясников в программе «Спасибо, доктор» заявил, что мир ожидает более смертоносная эпидемия, чем нынешняя.

По его словам, смертность грядущей эпидемии будет составлять 35-40%. Пандемия коронавируса дает человечеству возможность лучше подготовиться к будущим трудностям, считает доктор.

В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7346 вылечились.

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