В Петербурге из-за COVID-19 умерла сотрудница станции скорой помощи

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В Санкт-Петербурге из-за COVID-19 умерла сотрудница Городской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Отмечается, что комиссия по анализу летальных исходов должна установить основную причину смерти.

«С пациентами она не работала и на вызовы не ездила», — отмечается в сообщении.

Ранее также стало известно, что в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, проработавший более 20 лет в Елизаветинской больнице.

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