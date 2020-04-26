Италия частично снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая частично отменяются ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

Конте сообщил, что откроются парки, возобновятся стройки и массовое производство, но массовые мероприятия пока останутся под запретом. Жителям по-прежнему будет нельзя передвигаться по улицам без необходимости.

По словам премьера, Италия вступила во «вторую фазу» борьбы с коронавирусом.

В стране уже несколько дней сокращается число новых заражений и смертей от коронавируса. Всего заразились 197 тыс., скончались 26 тыс. человек. Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса (после США и Испании).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.