В Британии от коронавируса за сутки скончались 413 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/13003783/2020-03-13T162433Z_331394273_RC24JF9SR1A1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-5214.jpg">

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 413 человек, число заболевших выросло на 4463. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра по делам сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Джорджа Юстиса.

Так, общее число заболевших от коронавируса в стране составляет 152 840, скончавшихся – 20 732 человека.

Уточняется, что за сутки было проведено больше 29 тыс. тестов на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Количество жертв коронавируса в Британии превысило 20 тысяч

— Прожившие вместе полвека супруги вылечились от коронавируса в один день