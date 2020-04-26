В Британии от коронавируса за сутки скончались 413 человек
В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 413 человек, число заболевших выросло на 4463. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра по делам сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Джорджа Юстиса.
Так, общее число заболевших от коронавируса в стране составляет 152 840, скончавшихся – 20 732 человека.
Уточняется, что за сутки было проведено больше 29 тыс. тестов на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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