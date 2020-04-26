В Петербурге скончался еще один врач с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу городского Комитета по здравоохранению.

Там уведомили, что у медика была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Филиппов скончался», — рассказали в пресс-службе комитета.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Петербурга Сергей Белошицкий.

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