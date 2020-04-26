Попова: россияне должны провести майские праздники дома
Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции в майские праздники на фоне опасности распространения коронавируса нового типа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале ведущего передачи Владимира Соловьева.
По словам Поповой, в сложившейся ситуации возможно избежать пика заболеваемости COVID-19 в России, однако это произойдет лишь в том случае, если «не будет срыва» во время майских праздников.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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