В Москве от COVID-19 вылечились еще 128 пациентов

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки число вылечившихся от коронавируса нового типа COVID-19 в столице составило 128 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Она уведомила, что общее число выздоровевших пациентов в городе возросло до 3 175.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться», — отметила Ракова.

По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев инфицирования COVID-19. От последствий, вызванных коронавирусом, в стране умер уже 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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