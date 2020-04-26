Число заразившихся COVID-19 в Германии превысило 154 тысячи
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось до 154 тыс. человек, сообщает институт Роберта Коха.
По данным специалистов, число погибших от инфекции в ФРГ за сутки возросло на 140 человек. Общее число летальных исходов в стране на сегодняшний день составляет 5 640. Прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1 737 против 2 055 человек накануне.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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