Южная Корея зафиксировала 10 новых случаев заражения COVID-19

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Специалисты из Южной Кореи зафиксировали всего 10 новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки. Выздоровели 82 человека, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные минздрава республики.

По данным ведомства, новые летальные исходы от инфекции в стране не фиксируются уже два дня. На данный момент общее число зараженных в стране составляет 10 728 человек, выздоровели 8 717 пациентов.

Также в минздраве заявили, что из 10 новых случаев заражения, два — зафиксировано у иностранцев. Число погибших с начала эпидемии остается на уровне 240.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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