Попова заявила о необходимости еще двух недель жестких ограничений

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Жесткие ограничительные меры, введенные в России в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, нужно соблюдать еще минимум две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время нельзя говорить об отмене ограничений, отметила Попова. Она добавила, что с момента введения ограничительных мер прошло два инкубационных периода коронавируса нового типа, но этого недостаточно, нужны еще две недели.

Всего в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавиурсом нового типа, за них 615 с летальным исходом. За все время пандемии излечиться от коронавирусной инфекции смогли 5568 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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