Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд
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Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Так, за прошедшие сутки в России выявлено 4774 новых инфицированных COVID-19. Это на 868 человек меньше, чем позавчера, и на 462 человека меньше, чем вчера.
При этом лидером по числу заболевших остается Москва, здесь в настоящий момент число зараженных составляет 33 940.
Всего, согласно последним данным, во всех регионах России зарегистрировано 62 773 случая COVID-19. При этом, 555 человек погибли, 4891 выздоровел.
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