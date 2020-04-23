Число госпитализаций в Москве с подозрением на COVID-19 достигло 1900 в сутки
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Там рассказали, что на прошлой неделе в городе рост госпитализаций с подозрением на коронавирусную инфекцию не был зафиксирован. Однако сейчас ситуация меняется.
«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — уточнили в оперштабе.
По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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