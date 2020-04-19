В штате Нью-Йорк продолжает падать смертность от коронавируса

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что количество смертей в штате продолжает снижаться. Об этом сообщает «Интерфакс».

За прошедшие сутки умерли 507 человек.

По его словам, также снижается число госпитализированных. На данный момент в больницах штата находятся 16 тысяч человек.

«Если данные верны и если такая тенденция сохранится, то мы уже прошли высшую точку, и все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся», — сказал Куомо.

Он добавил, что все зависит от общих усилий.

При этом губернатор отметил, что битва с коронавирусом еще не выиграна.

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