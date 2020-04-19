Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине

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Более тысячи медицинских работников заразились коронавирусом нового типа на Украине, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число инфицированных на Украине составляет 5449 человек, из них 1031 является медицинским работником, отметил Степанов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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