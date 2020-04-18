Одного из напавших на врача нашли под Кировом

В Кировской области был найден один из напавших на врача и водителя скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по региону.

Злоумышленник вместе с напарником совершил нападение на врача скорой помощи, который осуществлял в доме проверку граждан на коронавирус.

Ранее отмечалось, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате нанесенных побоев врач был госпитализирован. В оперштабе поблагодарили полицию за оперативную работу, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

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