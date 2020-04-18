Вывозной рейс с россиянами вылетел из Таиланда в Екатеринбург

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Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока в Екатеринбург. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в ходе полета самолет совершит техпосадку для дозаправки в аэропорту Иркутска.

Лайнер вылетел 15.40, его прибытие в иркутский аэропорт «Кольцово» запланирован на 01.30 19 апреля.

Среди пассажиров числятся жители Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, для жителей Челябинской области зарезервировано 73 места. По возвращении все пассажиры будут доставлены в обсерватор на двухнедельный карантин.

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