Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
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Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube.
По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации в обмен на покровительство 12 млн руб.
Чиновника поймали с поличным, когда ему передавали первую часть взятки в размере 2 млн руб.
В отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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