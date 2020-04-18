Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

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Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube.

По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации в обмен на покровительство 12 млн руб.

Чиновника поймали с поличным, когда ему передавали первую часть взятки в размере 2 млн руб.

В отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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