Вывозной рейс с гражданами РФ из Таиланда вылетел во Владивосток

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12755786/Depositphotos_54251187_l-2015-pic905-895x505-44147.jpg">

Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока во Владивосток в субботу, 18 апреля. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.

Известно, что на борту данного рейса должны находиться около 200 россиян.

«Борт вылетел. Ожидаем, что во Владивосток он прибудет в 21.30 местного времени (14.30 мск)», — говорится в сообщении.

В течение двух недель после прибытия жители Приморья обязаны пребывать дома на самоизоляции. Россиян из других регионов разместят в обсерваторах.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вывозной рейс для россиян из Саудовской Аравии намечен на 21 апреля

— Вывозной рейс из Катманду в Москву состоится 20 апреля

— Захарова призывает регионы подключиться к вывозу россиян из-за границы