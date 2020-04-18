Вывозной рейс с гражданами РФ из Таиланда вылетел во Владивосток
Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока во Владивосток в субботу, 18 апреля. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.
Известно, что на борту данного рейса должны находиться около 200 россиян.
«Борт вылетел. Ожидаем, что во Владивосток он прибудет в 21.30 местного времени (14.30 мск)», — говорится в сообщении.
В течение двух недель после прибытия жители Приморья обязаны пребывать дома на самоизоляции. Россиян из других регионов разместят в обсерваторах.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.
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