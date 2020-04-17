Губернатор Краснодарского края не смог выговорить слово «многоконфессиональный»

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время выступления о продлении карантина в регионе не смог выговорить словосочетание «многоконфессиональный край», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Кроме того, глава региона заявил, что Кубань — регион, где люди «разные по энергетике внутри» и спрогнозировал эпидемиологическую ситуацию с точки зрения «обсеменения жителей края коронавирусом».

Выступление Кондратьева было посвящено решению властей продлить карантин в Краснодарском крае до 30 апреля. В настоящий момент на Кубани зафиксировано 290 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 49 человек выписано с выздоровлением, три человека скончались.

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