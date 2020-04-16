Защитник Абызова: задержание Вершинина не связано с делом экс-министра Открытого правительства

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Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы, 23 мая... Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы, 23 мая...
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы, 23 мая...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Юрист Александр Аснис заявил, что задержание в Москве адвоката Александра Вершинина не связано с уголовным делом бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Аснис также является адвокатом Абызова.

«Следственные действия, которые проводятся с адвокатом Вершининым никак не связаны с делом Михаила Абызова», — отметил Аснис.

Ранее сообщалось, что Вершинин был задержан по подозрению в мошенничестве.