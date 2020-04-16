Защитник Абызова: задержание Вершинина не связано с делом экс-министра Открытого правительства
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Юрист Александр Аснис заявил, что задержание в Москве адвоката Александра Вершинина не связано с уголовным делом бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что Аснис также является адвокатом Абызова.
«Следственные действия, которые проводятся с адвокатом Вершининым никак не связаны с делом Михаила Абызова», — отметил Аснис.
Ранее сообщалось, что Вершинин был задержан по подозрению в мошенничестве.