Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за пандемии
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В России из-за пандемии коронавируса приостановили плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизацию по эпидпоказаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
При этом вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, уточнил Кузнецов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.