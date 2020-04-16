Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за пандемии

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В России из-за пандемии коронавируса приостановили плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизацию по эпидпоказаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

При этом вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, уточнил Кузнецов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.