Более 370 российских лабораторий могут тестировать на коронавирус

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Тестирование на коронавирус нового типа доступно в более чем 370 лабораториях в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В настоящее время тестирование могут проводить 105 лабораторий Роспотребнадзора, 247 лабораторий при государственных медицинских организациях и 24 частные лаборатории, говорится в сообщении.

При этом право на организацию тестирования может получить любая лаборатория, для этого необходимо подать уведомление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, напоминает ведомство. Кроме того, лаборатории обязаны передавать данные о выявленных случаях заражения коронавирусом в Роспотребнадзор.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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