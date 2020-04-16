Более 370 российских лабораторий могут тестировать на коронавирус
Тестирование на коронавирус нового типа доступно в более чем 370 лабораториях в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В настоящее время тестирование могут проводить 105 лабораторий Роспотребнадзора, 247 лабораторий при государственных медицинских организациях и 24 частные лаборатории, говорится в сообщении.
При этом право на организацию тестирования может получить любая лаборатория, для этого необходимо подать уведомление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, напоминает ведомство. Кроме того, лаборатории обязаны передавать данные о выявленных случаях заражения коронавирусом в Роспотребнадзор.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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