В прокуратуру направлено дело пилота SSJ-100, который сгорел при посадке в Шереметьево
Следственный комитет направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, которого обвиняют по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Уточняется, что следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем дело было передано в Генеральную прокуратуру России, для того, чтобы утвердить обвинительное заключение.
Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего погиб 41 человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.
Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.
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