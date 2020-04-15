В прокуратуру направлено дело пилота SSJ-100, который сгорел при посадке в Шереметьево

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Следственный комитет направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, которого обвиняют по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Уточняется, что следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем дело было передано в Генеральную прокуратуру России, для того, чтобы утвердить обвинительное заключение.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего погиб 41 человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

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