«Известия»: после пандемии в России может повыситься число инвалидов

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С окончанием пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов, сообщают «Известия».

Поясняется, что одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. Данные заболевания могут стать показанием для присвоения человеку инвалидности.

При этом, по словам экспертов, для восстановления легких уже создан метод лечения, в настоящее время он проходит апробацию.

По последним данным, в России выявлено 21 102 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.