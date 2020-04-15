В Бразилии 99-летний мужчина излечился от COVID-19

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В Бразилии ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет излечился от коронавируса, передает телеканал G1 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Таким образом, Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым человеком в Бразилии, который вылечился от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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