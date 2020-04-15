Глава Роспотребнадзора: говорить о перспективе завершения режима самоизоляции пока рано

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Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о перспективе завершения режима самоизоляции можно будет в ближайшие несколько дней, передает «Интерфакс».

Она добавила, что для того, чтобы приблизить момент снятия режима самоизоляции, нужно продолжать избегать все контакты и оставаться дома.

По последним данным, в России выявлено 21 102 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.