В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции

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Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.

«Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время», — сказал Енгибаров.

Отмечается, что у двух нарушителей одинаковая фамилия.

Это стало первым штрафом целой группы — до этого наказывались единичные случаи.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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