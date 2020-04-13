Полиция заведет уголовные дела за продажу электронных пропусков в Москве

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Правоохранительные органы Москвы намерены завести уголовные дела за незаконную продажу цифровых пропусков для передвижения по городу во время карантинных ограничений, введенных властями столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Есть такие попытки, с ними уже работают правоохранители. Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела», — сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также напомнил, что электронные пропуска для передвижения по городу можно оформить только на официальных ресурсах правительства столицы, эта процедура бесплатна.

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