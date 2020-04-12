Задержаны сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

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Все шесть пациентов Иркутской областной психиатрической клиники, которые ранее сбежали, были найдены и задержаны днем 12 апреля. Об этом «Подъему» сообщили в управлении МВД по региону.

Сбежавших пациентов обнаружили в районе реки Ушаковки. Когда молодые люди заметили правоохранителей, то попытались скрыться. Однако они не успели далеко уйти. Сотрудники правоохранительных органов начали их преследовать и даже несколько раз преодолели реку вброд. Им удалось поймать беглецов.

«Сегодня же они будут возвращены в больницу», — добавили в МВД.

В ходе розыскных мероприятий участвовали более 100 сотрудников уголовного розыска, ППС, участковых, инспекторов ГИБДД и других служб.

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