СК возбудил дело после побега пациентов из психбольницы в Иркутске

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После побега шестерых пациентов из психиатрической больницы в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, из больницы сбежали шесть мужчин 1992-2001 года рождения. При побеге они напали на медицинскую сестру, а также угрожали ей и санитару.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, совершенной в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Ранее сообщалось о побеге шести пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.

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