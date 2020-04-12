СК возбудил дело после побега пациентов из психбольницы в Иркутске
close
После побега шестерых пациентов из психиатрической больницы в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным следствия, из больницы сбежали шесть мужчин 1992-2001 года рождения. При побеге они напали на медицинскую сестру, а также угрожали ей и санитару.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, совершенной в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
Ранее сообщалось о побеге шести пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов
— Появилось видео побега шести пациентов из иркутской психбольницы