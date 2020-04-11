Оперштаб объяснил образовавшуюся в Химках пробку из машин скорой помощи
В оперштабе объяснили образовавшуюся перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках пробку из автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Транспортный коллапс связали с большим количеством пациентов с коронавирусом нового типа COVID-19.
Оперштаб подчеркнул, что всем пациентам будет оказана помощь и их поместят в стационар.
Уточняется, что за последние дни стационары в Москве работают в усиленном режиме из-за наплыва пациентов. В Химках больных также принимают частные больницы и федеральные станции, помимо 13 стационаров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.