Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус

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На предстоящей неделе, с 13 по 19 апреля, в Москве начнут проверять сотрудников полиции на наличие коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Отмечается, что речь идет о тех правоохранителях, которые занимаются непосредственно обеспечением общественного порядка.

По словам Раковой, ежедневно в столице проводится свыше 15 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Она отметила, что на этой неделе также начали проверять медицинских и социальных работников, работников общественного транспорта и др.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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