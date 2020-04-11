Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус
На предстоящей неделе, с 13 по 19 апреля, в Москве начнут проверять сотрудников полиции на наличие коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что речь идет о тех правоохранителях, которые занимаются непосредственно обеспечением общественного порядка.
По словам Раковой, ежедневно в столице проводится свыше 15 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.
Она отметила, что на этой неделе также начали проверять медицинских и социальных работников, работников общественного транспорта и др.
По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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