В Москве за сутки коронавирусом заболели более тысячи человек

Наибольшее число заболевших коронавирусом россиян за сутки обнаружены в Москве — 1 030 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз «коронавирус», уточнила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

При этом, по ее словам, еще около 4 тысяч москвичей проходят лечение в больницах в связи с пневмонией.

За последние сутки в России 1 667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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