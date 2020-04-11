В Москве от COVID-19 вылечились почти 500 человек
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Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Всего количество выздоровевших увеличилось до 499 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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