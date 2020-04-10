Трамп заявил о снижении прогноза по числу жертв коронавируса в США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США ожидается меньшее количество смертей из-за нового типа коронавируса COVID-19, чем прогнозировалось. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в эфире Sky News.

Ранее прогнозировалось увеличение жертв до 100 тыс. человек и выше.

Президент США уточнил, что также по прогнозам число летальных исходов могло возрасти до 2,2 млн граждан в случае отсутствия мер по борьбе с распространением инфекции.

«Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.», — добавил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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