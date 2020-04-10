Глава МИД Германии раскритиковал США и Китай за меры борьбы с COVID-19

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Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Китай не являются образцами для Европы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Китай отчасти принял очень авторитарные меры, в США вирус, напротив, долгое время недооценивался», — сказал министр.

По его словам, это две крайности, и в Европе их не могут рассматривать.

Маас считает, что Соединенные Штаты слишком поздно приняли меры по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что нет необходимости прибегать к авторитарной системе, в то время, как действия Европы показали успешность мер.

Он выразил надежду, что Вашингтон на фоне кризиса с коронавирусом переосмыслит свой подход к международным отношениям.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило 16 тыс., зафиксировано более 450 тыс. случаев заражения.

По данным Института Роберта Коха, в Германии 113,5 тыс. заболевших, скончались 2373.

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