Глава МИД Германии раскритиковал США и Китай за меры борьбы с COVID-19
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Китай не являются образцами для Европы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Spiegel.
«Китай отчасти принял очень авторитарные меры, в США вирус, напротив, долгое время недооценивался», — сказал министр.
По его словам, это две крайности, и в Европе их не могут рассматривать.
Маас считает, что Соединенные Штаты слишком поздно приняли меры по борьбе с COVID-19.
Министр отметил, что нет необходимости прибегать к авторитарной системе, в то время, как действия Европы показали успешность мер.
Он выразил надежду, что Вашингтон на фоне кризиса с коронавирусом переосмыслит свой подход к международным отношениям.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило 16 тыс., зафиксировано более 450 тыс. случаев заражения.
По данным Института Роберта Коха, в Германии 113,5 тыс. заболевших, скончались 2373.
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