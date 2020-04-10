Глава Роспотребнадзора заявила, что сроков окончания ситуации с COVID-19 нет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время сложно сказать, когда эпидемия коронавируса придет к завершению. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире», — подчеркнула она.

Попова обратила внимание на то, что пока также сложно сказать что-либо о дальнейшем поведении вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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